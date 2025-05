I-Days Milano 2025 al via con Timberlake poi Dua Lipa Duran Duran Linking Park

Milano si prepara a vivere un'estate indimenticabile con gli I-Days 2025! Da Justin Timberlake a Dua Lipa, passando per Duran Duran e Linkin Park, il festival trasformerà la città in un palcoscenico mondiale della musica. Non è solo un evento, ma un vero e proprio fenomeno culturale che celebra il potere del live: unisciti alla festa e scopri perché Milano è la nuova capitale musicale europea!

Mancano pochi giorni all’inizio degli I-Days Milano Coca-Cola 2025, sei date con le migliori star internazionali, da Dua Lipa ai Duran Duran. Mancano pochi giorni all’inizio degli I-Days Milano Coca-Cola, la concert series più attesa dell’estate italiana e che anche quest’anno incoronerà Milano come la capitale della musica dal vivo in Italia. Gli artisti che calcano i più grandi palchi internazionali hanno scelto anche quest’anno gli I-Days per portare la loro musica in Italia: tra il 2 giugno e il 27 agosto i palchi dell’Ippodromo Snai San Siro e dell’Ippodromo Snai La Maura vedranno protagonisti headliner che confermano una proposta musicale sempre più eclettica a conferma dello spirito innovativo che caratterizza la manifestazione sin dalla sua ideazione nel 1999. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - I-Days Milano 2025 al via con Timberlake, poi Dua Lipa, Duran Duran, Linking Park

