I cortei del 6 e 7 giugno Pd diviso tra M5s e centro Due piazze per i riformisti

Il 6 e 7 giugno saranno giorni cruciali per la politica italiana, con il PD spaccato tra M5S e centro, ma soprattutto tre manifestazioni che riporteranno al centro dell'attenzione la causa palestinese. Milano e Roma si preparano a mobilitarsi, un segnale che evidenzia come la questione di Gaza continui a scaldare i cuori e le menti. Una riflessione profonda sul ruolo dell'Italia in un contesto internazionale sempre più complesso. Non perdere l'occasione di essere parte di questo dib

Due manifestazioni, anzi tre, per Gaza e la causa palestinese. Una venerdì 6 giugno a Milano, una sabato 7 a Roma e un’altra ancora sabato 21 sempre nella Capitale. Tre appuntamenti che – dopo 20 mesi esatti d’inanità rispetto ai raid perpetrati da Hamas il 7 ottobre 2023 e alla smisurata reazione militare da parte del governo e l’esercito israeliani – sanciscono non solo le divisioni tra e nelle le forze politiche del centrosinistra in merito all’annoso conflitto israelo-palestinese, ma anche e soprattutto quelle tra la classe politica e il popolo militante della sinistra. A partire dalle comprensibili quanto tardive preoccupazioni che la partecipazione, specialmente giovanile e più bipartisan di quanto non si possa immaginare, in favore della martoriata cittadinanza gazawi non indulga nella riproposizione di nefasti quanto facili tratti di secolare antisemitismo occidentale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I cortei del 6 e 7 giugno. Pd diviso tra M5s e centro. Due piazze per i riformisti

Papa Gio Run, sabato 7 giugno di corsa per la Paolo Belli

Il 7 giugno, torna la quinta edizione di Papa Gio Run, la corsa non competitiva a scopo benefico promossa da Podisti Insonni Asd.

Cerca Video su questo argomento: Cortei 6 7 Giugno Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

I cortei del 6 e 7 giugno. Pd diviso tra M5s e centro. Due piazze per i riformisti; Cortei e piazze pro Palestina: adesso a sinistra c’è già l’imbuto; Adelasia, la leggenda ad Alassio: cortei storici, spettacoli e specialità gastronomiche; Una camminata per discutere sui referendum: quattro i punti di ritrovo. Il Comitato: Boicottati ma necessari. 🔗Ne parlano su altre fonti

I cortei del 6 e 7 giugno. Pd diviso tra M5s e centro. Due piazze per i riformisti

Da quotidiano.net: La minoranza dem sarà alla manifestazione di sinistra ma anche a quella centrista. E il 21 ci sarà a Roma anche la mobilitazione promossa da 300 associazioni.

Pd partecipa a cortei su Gaza a Roma e Milano con M5s, Avs, Iv e Azione

quotidiano.net scrive: Esponenti Pd aderiscono ai cortei del 6 e 7 giugno su Gaza, promossi da M5s, Avs, Iv e Azione a Roma e Milano.

Roma, 7 giugno corteo per Gaza. Pd, M5S e Avs alla 'prova' di piazza San Giovanni

Segnala msn.com: Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli: 'Basta crimini di Netanyahu'. Ma le opposizioni si dividono, Renzi e Calenda fanno una loro iniziativa il 6 giugno ...