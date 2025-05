I controlli Alto impatto arrivano a Fondi | territorio passato al setaccio

Fondi si colora di sicurezza: un'operazione interforze ha portato a un controllo straordinario sul territorio, mostrando il volto autoritario dello Stato. Coordinati dal questore Fausto Vinci, polizia, carabinieri e guardia di finanza hanno intensificato la lotta contro l'illegalitĂ , rispondendo a un trend crescente di attenzione verso la sicurezza pubblica. Un passo importante per garantire tranquillitĂ ai cittadini e restituire fiducia nelle istituzioni.

