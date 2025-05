I cento anni del commissariato di Marghera e il gazebo alla Nave de Vero

In occasione del centenario del commissariato di Marghera, il questore Gaetano Bonaccorso ha ribadito un messaggio fondamentale: la "vicinanza alle persone". Questo evento non è solo un traguardo storico, ma segna anche un ritorno alla comunità che oggi più che mai cerca sicurezza e supporto. Mentre ci immergiamo in un'epoca di cambiamenti e sfide, il legame tra cittadini e istituzioni rimane essenziale per costruire un futuro migliore. Non perdere l'occasione di scoprire come questo

Cento anni fa come ora il messaggio della polizia della questura di Venezia, con i commissariati locali, è rimasto lo stesso. «Vicinanza alle persone», ha ribadito ieri il questore lagunare Gaetano Bonaccorso durante la doppia presenza sia al commissariato Cosenz di Marghera, per celebrarne il. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - I cento anni del commissariato di Marghera e il gazebo alla Nave de Vero

