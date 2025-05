I carabinieri trovano l’auto rubata | Grazie di cuore

Un appello sui social ha portato alla riscoperta di una Volkswagen T-Roc rubata, ma la situazione alla Sacca è allarmante. I furti sono diventati una triste ‘moda’, con ladri che non si fermano nemmeno davanti a portiere sradicate. Questo fenomeno mette in luce la crescente insicurezza nelle nostre città e l'importanza della comunità nel contrastare tali crimini. La tecnologia può fare la differenza: unisciti alla lotta contro il crimine!

È diventata una triste 'moda' alla Sacca: furti continui sui mezzi in sosta, tanto che i ladri sono arrivati a sradicare le portiere delle auto ma anche furti di costose vetture. Nei giorni scorsi una delle vittime, un giovane residente in via delle Suore, ha lanciato sui social decine di appelli per ritrovare la propria auto; una Volkswagen T-roc sparita nel nulla lo scorso sabato notte. Ieri, a sorpresa i carabinieri hanno chiamato il proprietario per avvisarlo che la vettura in questione era stata ritrovata. Felicissimo ieri il giovane, Luca Laganà, ha ringraziato pubblicamente i militari. "Mi era stata rubata l'auto lo scorso week end, acquistata con tanti sacrifici e duro lavoro", sottolinea.