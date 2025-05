I carabinieri incontrano i cittadini per metterli in guardia sulle truffe

I carabinieri di San Tammaro hanno avviato un'importante iniziativa per proteggere i cittadini dalle crescenti truffe, specialmente ai danni degli anziani. Durante l'incontro pubblico di ieri, è stato distribuito un vademecum con preziosi consigli su come riconoscere e difendersi da questi raggiri. Questo evento non è solo una risposta locale, ma si inserisce in un trend nazionale di sensibilizzazione contro le frodi. La sicurezza parte dalla consapevolezza!

Un vademecum per fronteggiare i rischi rappresentati da persone che prendono di mira soprattutto anziani per mettere a segno truffe. A tal proposito i carabinieri hanno tenuto un incontro pubblico a San Tammaro nel pomeriggio di ieri (29 maggio) a cui la cittadinanza ha risposto con grande. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - I carabinieri incontrano i cittadini per metterli in guardia sulle truffe

I Carabinieri incontrano gli anziani presso agli “Orti Sul Secchia” per parlare di truffe e furti

Martedì pomeriggio, presso l’Associazione “Orti Sul Secchia” di Sassuolo, il Maresciallo Maggiore Giuseppe Renna ha incontrato circa 90 anziani per un'importante discussione su truffe e furti.

Cerca Video su questo argomento: Carabinieri Incontrano Cittadini Metterli Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Truffe in danno di anziani e fasce deboli: i Carabinieri incontrano la cittadinanza per informare sul fenomeno e consigliare come tutelarsi; Viguzzolo: i Carabinieri incontrano i fedeli per parlare di sicurezza, truffe e furti. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sinnai, i carabinieri incontrano i cittadini per metterli in guardia sulle truffe

Da unionesarda.it: Si è svolto a Sinnai nella sede della biblioteca, su iniziativa del Comune e dell'Arma dei carabinieri, un incontro per parlare delle truffe ai danni dei cittadini, anziani e non solo.

Marcianise, truffe agli anziani: i carabinieri incontrano i cittadini

Lo riporta ilmattino.it: Truffe agli anziani, i carabinieri incontrano i cittadini Articolo riservato agli abbonati premium giovedì 6 marzo 2025, 12:30 ...

Truffe e furti in appartamento, i carabinieri incontrano i cittadini in chiesa

Scrive rainews.it: Nella chiesa Ave Gratia Plena di don Antonio Balzano, i carabinieri ne hanno parlato con i cittadini di Boscotrecase. Un incontro per sensibilizzare soprattutto gli anziani e le fasce deboli sulle ...