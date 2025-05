I cantieri del Ponte sullo Stretto? Pronti a bloccarli fisicamente | l’ex sindaco Accorinti pronto alla dissobedienza civile contro il dl Sicurezza

L'accesa battaglia contro il ponte sullo Stretto si fa sempre più intensa. Renato Accorinti, ex sindaco di Messina, annuncia la sua determinazione a opporsi fisicamente all'avvio dei cantieri, un gesto di disobbedienza civile che riflette una crescente opposizione al progetto. Con il ministro Salvini in visita, la tensione è palpabile. Un'iniziativa che non solo segna un capitolo nella storia locale, ma si colloca nel dibattito nazionale sulle infrastrutture e la tutela del territorio. Resta da

“Quando inizieranno i cantieri saremo pronti a bloccarli fisicamente ”: l’ex sindaco di Messina Renato Accorinti lancia la sfida di fronte alla prefettura della città dello Stretto. Con lo storico leader del Movimento No ponte circa 200 manifestanti. In città nella stessa giornata ha fatto tappa il ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini per il tour sul progetto del ponte e la prevenzione antimafia, mentre avanzano le indagini di 4 procure, compresa quella messinese, sulle infiltrazioni della mafia. Il vicepremier, parlando con i giornalisti, ha provato a rassicurare la città sui disagi che porteranno i cantieri di una mega opera nel cuore di un centro urbano: “Sto seguendo opere pubbliche da nord a sud e ovviamente, durante la lavorazione, comportano disagi ma quando chiuderemo i cantieri, per Messina sarà una rivoluzione, sarà un Rinascimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “I cantieri del Ponte sullo Stretto? Pronti a bloccarli fisicamente”: l’ex sindaco Accorinti pronto alla “dissobedienza civile” contro il dl Sicurezza

Due anni fa, la valle del Tramazzo fu colpita da un devastante volume di pioggia, provocando frane e danni ingenti.

