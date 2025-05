I cani sono meglio di voi offese social ai genitori di Martina Carbonaro

Le recenti e forti offese sui social ai genitori di Martina Carbonaro sollevano un tema urgente: la violenza verbale online. In un'epoca in cui l'aggressività digitale dilaga, il confine tra opinione e incitamento all’odio si fa sempre più sottile. È fondamentale riflettere su come le parole possano ferire e distruggere. Riscopriamo il potere della comunicazione positiva, perché ogni vita, anche quella di un genitore, merita rispetto.

Tempo di lettura: < 1 minuto "La verità è che l'hanno ammazzata i genitori, ignoranti ", " voi (i genitori) siete dei terroni. siete delle bestie. in Italia gli ignoranti non dovrebbero fare i figli. i cani sono meglio di voi". Accompagnato dal suo avvocato Sergio Pisani, Marcello Carbonaro, padre Martina Carbonaro – la 14enne uccisa dall'ex a colpi di pietra ad Afragola – nel tardo pomeriggio si è recato dai carabinieri per denunciare, per diffamazione, un profilo Tik Tok sul quale è stato pubblicato un video nel quale la responsabilità della morte di Martina viene di fatto attribuita al padre e alla madre.

