I bonifici da 50mila euro la canzone di Eminem il coltello portato da casa | così Andrea Mostoni avrebbe ucciso Vasilica Potincu

Una storia agghiacciante di passione, ossessione e tragedia. Andrea Mostoni, in preda a un amore disperato, avrebbe versato 50mila euro a Vasilica Potincu, ma la richiesta di restituzione si è trasformata in un incubo. In un contesto in cui le relazioni tossiche fanno notizia, questo dramma solleva interrogativi su cosa possa spingere una persona a superare ogni limite. La musica di Eminem fa da sfondo a questa torbida vicenda: un'eco del tormento umano

Ua serie di bonifici con la causale «regalo» e pagamenti in contanti – in totale almeno 50mila euro – frutto di una vera e propria ossessione che Andrea Mostoni avrebbe sviluppato nel tempo per la escort 35enne Vasilica Potincu. Ma di quei 50mila euro, a suo dire in realtà «70mila», aveva poi preteso la restituzione senza ottenerla. La donna, di fronte alla sua insistenza molesta e violenta, era arrivata a inviargli una diffida privata tramite un avvocato. Per questo, secondo gli inquirenti, l’operaio 28enne avrebbe deciso di massacrare con nove coltellate la escort che frequentava dall’aprile 2024 a Legnano. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - I bonifici da 50mila euro, la canzone di Eminem, il coltello portato da casa: così Andrea Mostoni avrebbe ucciso Vasilica Potincu

Cosa ha fatto Mostoni dopo l’omicidio di Vasilica Potincu: le foto dei cimiteri, la festa e l'incontro con un’escort. 🔗Cosa riportano altre fonti

Vasilica Pontincu, nel telefono di Andrea Mostoni i segreti del delitto: le foto di cimiteri e la canzone Killer di Eminem. Perché ha ucciso

Secondo msn.com: Vasilica Potincu uccisa da Andrea Mostoni in un appartamento di Legnano. Lui sembrava ormai avere un'ossessione nei confronti della donna, di professione escort. Già all’alba di domenica il 28enne fa ...

