I bambini tra terra semi e piante Ecco l’Orto di San Francesco

Un luogo dove la natura incontra l'educazione: l'Aula Verde 'Orto di San Francesco' è un progetto che insegna ai bambini l'importanza della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente. Questo orto rappresenta non solo un'opportunità didattica, ma anche un modo per costruire legami solidi tra le generazioni. In un'epoca in cui il ritorno alla terra è più che mai attuale, investire nella formazione ecologica dei più piccoli è fondamentale.

Inaugurata, all’Istituto comprensivo ‘Don Giussani’ di Monticelli, l’Aula Verde multidisciplinare ‘Orto di San Francesco’, progetto realizzato da Anteas su finanziamento della Regione e patrocinata dal Comune. L’iniziativa si contraddistingue per il forte valore sociale ed educativo. E’, infatti, stato realizzato uno spazio di relazione, un’aula verde, luogo inclusivo e strumento didattico, dove realizzare molteplici attività ed iniziative mirate al miglioramento del benessere di alunni, famiglie e insegnanti. Il progetto, che ha visto il coinvolgimento degli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e della prima classe della scuola primaria, ha fatto registrare al suo primo appuntamento la partecipazione di oltre 100 studenti che si sono cimentati in laboratori con attività di manipolazione e semina per i più piccoli e attività creativo espressive per gli alunni delle classi prime. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I bambini tra terra, semi e piante. Ecco l’Orto di San Francesco

