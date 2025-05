Hunter Schafer potrebbe essere in lizza per un ruolo in The Legend of Zelda

Hunter Schafer, dopo il successo di Hunger Games, potrebbe entrare nel magico mondo di The Legend of Zelda. Con l'uscita del film live-action prevista per il 26 marzo 2027, l'attesa cresce tra i fan dei videogiochi e del cinema. Il coinvolgimento di Sony Pictures in questo progetto segna una nuova era per le trasposizioni videoludiche. Quale personaggio interpreterà ? L'ansia e l'entusiasmo sono alle stelle: il mondo di Hyrule è pronto a vivere una nuova avventura!

Dopo Hunger Games, Hunter Schafer potrebbe essere pronta per un nuovo franchise. A marzo, Nintendo ha annunciato che il film live-action di The Legend of Zelda uscirĂ nelle sale il 26 marzo 2027. Curiosamente, Sony Pictures sta sviluppando il progetto, che sarĂ una coproduzione con Nintendo. Il film di The Legend of Zelda  è stato annunciato per la prima volta a novembre 2023. Il creatore Shigeru Miyamoto ha dato la notizia, rivelando che ci stava lavorando insieme al produttore di lunga data del franchise di Spider-Man, Avi Arad.

