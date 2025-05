Hopee di Janus | piattaforma IA per ottimizzare le Comunità Energetiche Rinnovabili al Innovation Village

Nel vivace contesto dell'Innovation Village, Hopee di Janus si propone come una svolta per le Comunità Energetiche Rinnovabili. Grazie all'intelligenza artificiale, questa piattaforma rivoluzionaria ottimizza la gestione energetica, favorendo una maggiore efficienza e sostenibilità. In un'epoca in cui l'energia verde è cruciale per il nostro futuro, Hopee rappresenta un passo avanti verso una comunità più consapevole e responsabile. Scoprire come può trasformare il tuo approccio energetico è imper

Nel cuore dell'innovazione digitale, è stata presentata Hopee, una piattaforma avanzata pensata per gestire e migliorare le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Il progetto nasce dall'impegno di Janus, la startup del gruppo Graded specializzata in soluzioni software per il settore energetico, che ha messo in luce questa novità durante la decima edizione di Innovation Village.

Digitale, Janus (startup di Graded) a Innovation Village con la piattaforma “Hopee”

Graded, sotto la guida di Vito Grassi, presenta Janus, la sua nuova startup, in occasione di Innovation Village.

