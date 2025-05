Ho perso 25 kg in 18 mesi senza iniezioni né rinunciando agli hamburger | la mia colazione è stata fondamentale | la storia di Ross Cotron su TikTok

Hai mai pensato che una colazione possa cambiare la tua vita? Ross Cotron, diventato virale su TikTok, ha dimostrato che si può perdere peso senza rinunciare ai cibi che ami, come gli hamburger! La sua ricetta del successo? Tre uova sode al mattino. In soli 18 mesi, ha perso 25 kg e ora è un personal trainer. La sua storia è la prova che piccoli cambiamenti possono portare a risultati straordinari. Sei pronto a scoprire il tuo potenziale?

La storia di Ross Cotron è diventata virale su TikTok con milioni e milioni di visualizzazione. L’uomo, precedentemente sovrappeso, ha perso 25 kg in poco più di un anno, mangiando tre uova sode a colazione ogni giorno. In un video Cotron ha affermato che questa semplice colazione ha trasformato il suo corpo in soli 18 mesi. Oggi personal trainer certificato, Cotron afferma che le uova sono state la chiave del suo successo. Gli esperti, come riporta il Daily Mail, consigliano da tempo colazioni ricche di proteine, poiché aiutano a raggiungere un maggiore senso di sazietà, riducendo la tentazione di spuntini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho perso 25 kg in 18 mesi senza iniezioni né rinunciando agli hamburger: la mia colazione è stata fondamentale”: la storia di Ross Cotron su TikTok

