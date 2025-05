Ho parlato con i miei alunni del femminicidio di Martina Carbonaro ho capito che non riconoscono la violenza

La tragica morte di Martina Carbonaro riporta alla luce un problema drammatico: l'ignoranza dei giovani sui segnali della violenza. Angela, insegnante a Napoli, ha avviato una riflessione necessaria con i suoi alunni, scoprendo che molti non sanno distinguere il comportamento abusivo né come chiedere aiuto. Questo è un campanello d'allarme. È fondamentale educare le nuove generazioni, perché solo così si può spezzare il ciclo della violenza e costruire un futuro più consapevole.

Durante l'evento di Terre des Hommes "Stand Up for Girls" a Roma, la coreografa Maria Grazia Angeletti ha ricordato le sue ex allieve vittime di femminicidio: "Alessia, Martina, Renée e Desirée erano mie allieve, le ho viste crescere, sognare, danzare. E adesso sono qui a parlare di loro al passato"

Durante l’evento “Stand Up for Girls” a Roma, la coreografa Maria Grazia Angeletti ha ricordato le sue ex allieve vittime di femminicidio, tra cui Alessia, Martina, Renée e Desirée.

"Ho parlato con i miei alunni del femminicidio di Martina Carbonaro, ho capito che non riconoscono la violenza"

