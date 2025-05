Ho affrontato il trauma del tradimento e la rottura di un matrimonio durato quasi 30 anni | Deborra-Lee Furness divorzia da Hugh Jackman

La separazione di Deborra-Lee Furness e Hugh Jackman segna una svolta nel mondo delle coppie celebri, evidenziando un trend crescente di divorzi tra le star. Dopo quasi 30 anni insieme, la rottura non è solo un addio, ma un invito alla riflessione su relazioni durature in tempi moderni. Deborra ha condiviso il suo dolore, trasformando il trauma in forza. Un messaggio potente: anche i legami più solidi possono rompersi, ma il percorso di guarigione è possibile.

In due anni di separazione nessuno spiraglio di riconciliazione, così Deborra–Lee Furness ha deciso di divorziare dal divo di Hollywood Hugh Jackman. È stata presentata istanza di divorzio tramite l'avvocato Elena Karabatos. La donna però ha rotto il silenzio con alcune dichiarazioni rilasciate al Daily Mail, in merito alle motivazioni che l'hanno spinta a porre fine ad un matrimonio durato quasi 30 anni. "Il mio cuore e la mia compassione sono rivolti a tutti coloro che hanno attraversato il traumatico viaggio del tradimento. – ha affermato – Tuttavia, credo in un potere superiore e che Diol'universo, qualunque cosa consideriate come vostra guida, lavori sempre per noi.

