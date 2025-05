HMD Rubber 1 potrebbe essere il primo smartwatch Wear OS con fotocamera di sempre

HMD Rubber 1 sta per rivoluzionare il mondo degli smartwatch! Il primo dispositivo Wear OS con fotocamera integrata potrebbe cambiare il modo in cui interagiamo con la tecnologia indossabile. In un'epoca in cui la connessione e la condivisione istantanea sono fondamentali, questa novità si inserisce perfettamente nel trend della "cattura" in tempo reale. Chi non vorrebbe immortalare un momento speciale direttamente dal polso? Restate sintonizzati!

Cosa riportano altre fonti

HMD pesca ancora dal passato: Lumia 1020 potrebbe presto avere un erede

Come scrive msn.com: Non solo: si parla anche di un terzo smartphone HMD in arrivo con un look stile Nokia N9 e pure di un altro esemplare che potrebbe ispirarsi ad uno dei Lumia più apprezzati di sempre: Lumia 1020.