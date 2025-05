Heysel 1985 | tutto quello che c’è da sapere sul documentario

Stasera, su Rai 2, torna alla ribalta una delle pagine più tragiche della storia del calcio: "Heysel 1985". Questo docufilm offre uno sguardo profondo e toccante su un evento che ha segnato non solo il calcio europeo, ma anche il modo in cui viviamo le emozioni legate allo sport. Scopri come quel giorno ha influenzato le misure di sicurezza negli stadi e le vite di tante persone. Non perdere l’occasione di riflettere su un momento che ci interroga ancora oggi.

Heysel 1985: anticipazioni e streaming del docufilm. Questa sera, venerdì 30 maggio 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Heysel 1985, il docufilm che ricostruisce con testimonianze inedite e immagini d’archivio il dramma che il 29 maggio del 1985 ha cambiato per sempre il calcio europeo. Quello che doveva essere un giorno felice, la finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, finì in una tragedia drammatica e insensata che ancora ferisce il cuore di appassionati e tifosi, a quarant’anni esatti da quel giorno. La morte in diretta tv arrivò prima del calcio d’inizio: la curva Z, quella assegnata ai tifosi neutrali e occupata in maggior parte da juventini stracolma per un’improvvida vendita di biglietti, le cariche degli hooligans inglesi dal settore adiacente, il caos, il panico, il crollo del muro divisorio. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Heysel 1985: tutto quello che c’è da sapere sul documentario

Su Rai 2 il doc “Heysel 1985” nel quarantennale della tragedia

Il 29 maggio 1985, lo stadio Heysel di Bruxelles divenne il palco di una tragedia senza precedenti nello sport.

Heysel 1985: trama e storia vera del docufilm Rai sui tragici eventi dello stadio belga

