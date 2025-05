Henry ritorna sull’addio alla Juve e svela | Dissi a Moggi di mandare Del Piero in prestito all’Udinese Ero stupido all’epoca ma…

Thierry Henry fa un tuffo nel passato e svela dettagli inediti sul suo addio alla Juve. Durante un'intervista, ha rivelato una proposta audace: mandare Del Piero in prestito all'Udinese. Un'idea che oggi suona quasi folle! La nostalgia per quel periodo arricchisce il dibattito sul talento giovanile nel calcio moderno. Chissà quanti altri segreti si nascondono dietro le quinte delle grandi squadre? Scoprili insieme a noi!

Henry ritorna sull’addio alla Juve e svela: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore bianconero sul suo periodo a Torino. L’ex calciatore Thierry Henry ha parlato a The Overlap ricordando il suo addio dalla Juve e svelando un curioso retroscena sul bianconero Del Piero. PAROLE – «Il mio addio ai bianconeri? Loro volevano Amoruso ma lo vendevano solo se andavo lì in prestito. Moggi mi disse ‘Ti mandiamo all’Udinese ma crediamo in te’. Io risposi ‘Grande fiducia.credete in Del Piero? Allora mandate lui’. Ero stupido all’epoca ma quello era il mio punto di vista». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Henry ritorna sull’addio alla Juve e svela: «Dissi a Moggi di mandare Del Piero in prestito all’Udinese. Ero stupido all’epoca ma…»

