Heidelberg Materials presenta le strategie per le costruzioni del futuro

Heidelberg Materials svela la sua audace "Strategia 2030" al Capital Markets Day di Brevik, Norvegia, puntando a rivoluzionare il settore delle costruzioni. In un’epoca in cui la sostenibilità e l'innovazione sono fondamentali, l'azienda si prepara a lasciare un'impronta significativa nel mercato. Un aspetto cruciale? L'accelerazione della crescita e della redditività , che potrebbe segnare un vero cambiamento nel futuro delle infrastrutture. Preparati a costruire un domani migliore!

Heidelberg Materials ha presentato la sua “ Strategia 2030: Fare la differenza” al Capital Markets Day di quest’anno a Brevik, Norvegia. Basandosi su una solida esperienza di crescita redditizia dal Capital Markets Day del 2022, la nuova Strategia 2030 delinea un percorso ambizioso verso un’accelerazione della crescita e della redditivitĂ . “Dopo aver raggiunto i nostri obiettivi a medio termine del 2025 in anticipo, rimaniamo concentrati sul futuro poichĂ© i nostri materiali da costruzione continuano a essere una parte integrante della soluzione alle esigenze di un mondo in cambiamento”, ha dichiarato Dominik von Achten, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Heidelberg Materials. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Heidelberg Materials presenta le strategie per le costruzioni del futuro

