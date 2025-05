HC Bondeno | Successo delle Giovanili e Accesso alle Finali di Giugno

L'Hockey Club Bondeno sta vivendo un momento d'oro! Le giovanili stanno brillando e, con le squadre Under 12 femminile e Under 14 maschile, si sono guadagnate l'accesso alle finali di giugno. Il weekend scorso ha visto protagoniste le ragazze di mister Cotelli, pronte a dare il massimo contro le avversarie del Cus Pisa. Un segnale chiaro: investire nei giovani porta a grandi risultati, preparandoli a una brillante carriera sportiva!

HC Bondeno a tutto gas in un weekend ricco di giovanili. Sabato scorso sono scese in campo le formazioni Under 12 femminile e Under 14 maschile. Sul campo di Pisa l'appuntamento più atteso, con le ragazze terribili di mister Cotelli che hanno incrociato i bastoni con le padrone di casa del Cus Pisa, in un doppio incontro che ha determinato l'accesso alle finali di giugno. Primo incontro in sordina per capitan Campini & Co, che si sono riscattate alla grande nell'incontro delle 14. A segno, nelle due gare, tutte le giocatrici di movimento, con gol di Giuliano, Ghisellini, Carkaxhia e doppiette di Poletti, Campini, Van Onzenoort e Bux.

