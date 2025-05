Harvard il rettore sfida Trump | Benvenuti agli studenti provenienti da tutto il mondo

Il rettore di Harvard, Alan Garber, lancia un messaggio audace di apertura e inclusione, sfidando le narrazioni divisive come quelle di Trump. In un'epoca in cui la diversità è cruciale per affrontare le sfide globali, il suo discorso accoglie studenti da ogni angolo del mondo, sottolineando l'importanza della collaborazione. È un invito a costruire ponti, non muri: una lezione fondamentale per il futuro. Che ne pensate?

È un discorso potente quello fatto dal rettore di Harvard Alan Garber davanti a centinaia di studenti a Cambridge, nel Massachusetts. “Benvenuti agli ospiti provenienti dalla nostra città , dal resto del Paese e dal mondo intero. E benvenuti ai membri della classe del 2025. Membri della classe del 2025 provenienti dalla nostra città , dal resto del Paese e dal mondo intero. Da tutto il mondo. Proprio come dovrebbe essere”, ha detto Garber, durante la cerimonia di laurea, sottolineando l’importanza di mantenere un corpo studentesco diversificato e internazionale e di difendere la verità di fronte agli attacchi dell’amministrazione Trump. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Harvard, il rettore sfida Trump: “Benvenuti agli studenti provenienti da tutto il mondo”

Trump contro Harvard, cosa è successo? Le accuse di antisemitismo, i 6.800 studenti stranieri e il rettore star (ebreo) che si oppone al governo

Nuovo capitolo nello scontro tra Donald Trump e Harvard. Il presidente USA ha revocato all'università , tra le più prestigiose d'America, alcune concessioni, accusando l'ateneo di antisemitismo e di opporsi al governo.

