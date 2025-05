Harry e Meghan Markle ecco la loro vita a Montecito | Lei è gelida e scostante non si è mai integrata nella comunità Lui è sempre gentile sembra più a suo agio

Harry e Meghan Markle, dal 2020 a Montecito, sembrano vivere un sogno, ma dietro le quinte si cela una realtà più complessa. Mentre Harry conquista la simpatia dei vicini con il suo atteggiamento affabile, Meghan appare distante, quasi estranea alla comunità. In un’epoca in cui la connessione umana è più importante che mai, la loro storia ci mette di fronte a una riflessione: può l'amore superare le barriere sociali?

Ormai dal 2020 il figlio di Carlo III e sua moglie vivono coi figli nel piccolo paradiso residenziale della California. Eppure i rapporti con la comunità locale, specie per quel che riguarda l'ex attrice, non sarebbero dei migliori. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Harry e Meghan Markle, ecco la loro vita a Montecito: «Lei è gelida e scostante, non si è mai integrata nella comunità. Lui è sempre gentile, sembra più a suo agio»

