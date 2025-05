HappyCamp successo al Florenz Riuniti 200 ragazzi con le famiglie

HappyCamp 2025 al Camping Florenz è stato un trionfo di inclusione e gioia, riunendo quasi duecento ragazzi con disabilità e le loro famiglie. Organizzata dai Rotary estensi, questa manifestazione non è solo un evento, ma un simbolo di un cambiamento culturale in atto: l'importanza dell'integrazione sociale. In un periodo in cui la comunità si ritrova a valorizzare la diversità, HappyCamp emerge come un faro di speranza e connessione. Scopri come piccoli gesti possono trasform

Quasi duecento ospiti (disabili e loro familiari) hanno preso parte all’edizione 2025 di HappyCamp, la nota e attesa manifestazione promossa e organizzata dai Rotary estensi, capofila il club Comacchio-Codigoro-Terre pomposiane. L’iniziativa si è svolta come di consueto presso il Camping Florenz del Lido degli Scacchi e quest’anno ha coinciso con i festeggiamenti per il sessantesimo di attività della famiglia Vitali, titolare della stessa azienda turistica che da sempre riserva anche un intenso e apprezzato impegno a favore dei disabili. Di questa specifica attenzione ha parlato il vescovo Gian Carlo Perego nel corso della messa celebrata venerdì scorso nello stesso Camping Florenz. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - HappyCamp, successo al Florenz. Riuniti 200 ragazzi con le famiglie

Cerca Video su questo argomento: Happycamp Successo Florenz Riuniti Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

HappyCamp, successo al Florenz. Riuniti 200 ragazzi con le famiglie. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

HappyCamp, successo al Florenz. Riuniti 200 ragazzi con le famiglie

Si legge su msn.com: Quasi duecento ospiti (disabili e loro familiari) hanno preso parte all’edizione 2025 di HappyCamp, la nota e attesa manifestazione ...

Gran successo di Happycamp. Lo spazio per i diversamente abili

ilrestodelcarlino.it scrive: Oltre centocinquanta ospiti, tra persone con disabilità e accompagnatori, stanno prendendo parte alla 23esima edizione dell’Happycamp organizzato ... svolge al camping Florenz del Lido degli ...