Hampton Eleganza e sobrietà Baume & Mercier

Un fascino senza tempo per il nuovo femminile della collezione Hampton di Baume & Mercier: linee equilibrate e ben proporzionate e dimensioni contenute fanno di questo modello un omaggio al buon gusto delle madame. Le donne sono da sempre delle vere e proprie muse per Baume & Mercier. Fin dal 1918, Paul Mercier dedicò loro creazioni fantasiose e audaci, tra cui alcuni orologi gioiello definiti 'Haute Fantaisie pour Dames', ovvero segnatempo per signore in cui l'elemento distintivo era l'elevata creatività. Il nuovo Hampton M0A10795 si inserisce in una tradizione di segnatempo contraddistinti da uno stile grafico di grande sobrietà e da codici di design ben precisi, in cui è possibile riconoscere il look vintage anni '20 che definisce la collezione fin dalla sua nascita, nel 1994.