Hamas respinge il nuovo piano americano per il cessate il fuoco a Gaza

La tensione a Gaza continua a crescere: Hamas ha rigettato il nuovo piano americano per un cessate il fuoco, segnando un ulteriore ostacolo in una situazione già complessa. Mentre le potenze mondiali cercano di mediare, il rifiuto di Hamas evidenzia la difficoltà di trovare un terreno comune. Questo rifiuto non solo riflette le profonde divisioni locali, ma mette in luce come le dinamiche geopolitiche stiano ridefinendo gli equilibri nella regione. Un vero punto di svolta?

Un alto funzionario di Hamas ha dichiarato alla Bbc che il gruppo armato palestinese respingerà l’ultima proposta statunitense per un nuovo accordo di cessate il fuoco a Gaza e per il rilascio degli ostaggi. Giovedì 29 maggio la Casa Bianca ha fatto sapere che Israele ha «approvato» il piano dell’inviato statunitense Steve Witkoff, in attesa di una risposta formale da parte di Hamas. Il piano prevederebbe – secondo i media israeliani – un cessate il fuoco di sessanta giorni, estendibile a settanta, e il rilascio di dieci ostaggi vivi e diciotto ostaggi morti durante la prima settimana, più un secondo scambio dello stesso numero di ostaggi in quella successiva. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Hamas respinge il nuovo piano americano per il cessate il fuoco a Gaza

Hamas libera da Gaza l’ostaggio Edan Alexander: «Ha bisogno di aiuto per camminare». E Trump preme su Netanyahu per un nuovo cessate il fuoco

Hamas ha liberato l'ostaggio americano-israeliano Edan Alexander, 21 anni, sequestrato a Gaza il 7 ottobre 2023.

Cerca Video su questo argomento: Hamas Respinge Nuovo Piano Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Senza tregua | Hamas respinge il nuovo piano americano per il cessate il fuoco a Gaza; Fonti da Gaza: Hamas accetta proposta accordo tregua. Inviato Usa smentisce - Procuratrice, nomina nuovo capo dello Shin Bet non valida; Tregua a Gaza, sì di Israele ma no di Hamas al nuovo piano Usa; Piano Witkoff a Gaza: Israele accetta, Hamas rifiuta. Cosa prevede la tregua. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Tregua a Gaza, Israele accetta il nuovo piano Usa ma Hamas lo respinge

msn.com scrive: AGI - Hamas non ha accettato la nuova proposta degli Stati Uniti per una tregua a Gaza di 60 giorni. La proposta americana, per la quale Washington dice aver ricevuto l'assenso di Israele, "non rispon ...

Witkoff ci riprova: sottopone a Netanyahu e Hamas il nuovo piano su Gaza. Intanto Israele si fa largo in Cisgiordania

Come scrive huffingtonpost.it: La nuova proposta degli Usa di cessate il fuoco per 60 giorni prevede il rilascio di 9 ostaggi ancora vivi e di 18 ostaggi deceduti. In cambio della ...

Tregua, l'ok di Israele al piano americano. Ma Hamas frena: «Ignorate le nostre richieste»

Secondo msn.com: Giornata convulsa tra voci e smentite. Ma ora gli islamisti potrebbero chiedere modifiche. A bloccare l’accordo è il cessate il fuoco, che Hamas vorrebbe fosse definitivo dopo 60 giorni ...