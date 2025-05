Hamas dice no alla tregua | Israele prepara un’offensiva totale su Gaza

Nel cuore del conflitto israelo-palestinese, Hamas ha detto un secco no alla tregua proposta dagli Stati Uniti, suscitando timori di un’offensiva totale su Gaza. In un momento storico in cui la diplomazia sembra vacillare, il rifiuto di Hamas non solo intensifica le ostilità, ma mette in luce l'urgente necessità di un dialogo reale. La situazione sta diventando critica: quale sarà il futuro della pace nella regione?

Fallisce l'ultima proposta americana: Hamas rifiuta il cessate il fuoco. Hamas ha respinto l'ultima proposta di tregua avanzata dagli Stati Uniti, alimentando ulteriormente le tensioni con Israele. Il piano, che prevedeva una sospensione temporanea delle ostilità e un complesso scambio di ostaggi e prigionieri, è stato giudicato insufficiente da parte del movimento islamista palestinese. La Casa Bianca aveva dichiarato che Israele aveva accettato il piano, elaborato dall'inviato statunitense Steve Witkoff, e che ora spettava a Hamas fornire una risposta formale. Quella risposta è arrivata: un netto rifiuto.

Israele, Netanyahu: “Nessuna tregua con Hamas dopo il previsto rilascio di un ostaggio”

Israele ha smentito le voci di un accordo per la liberazione dell'ostaggio israelo-americano Edan Alexander, ribadendo che non ci sono trattative in corso per un cessate il fuoco o la liberazione di prigionieri palestinesi.

