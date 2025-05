Hailey Bieber vende il suo marchio di bellezza Rhode per un miliardo di dollari

Hailey Bieber ha appena venduto il suo marchio di bellezza Rhode per la strabiliante cifra di un miliardo di dollari! Questa operazione non è solo un traguardo personale, ma segna anche un nuovo capitolo nel settore della bellezza, dove influencer e celebrità stanno ridefinendo il concetto di imprenditoria. Chissà quali altre star seguiranno il suo esempio? Scopri come l'industria sta cambiando sotto l'influenza delle icone moderne!

Justin e Hailey Bieber: è tornato il sereno, nessun divorzio in arrivo

Dopo settimane di rumors e sospetti di crisi, Justin e Hailey Bieber sembrano aver ritrovato l'armonia.

Rhode, blush e miliardi: Hailey Bieber vende il suo brand al colosso E.L.F. beauty

Scrive msn.com: Un successo incredibile per il brand di makeup fondato da Hailey Bieber neanche tre anni fa, diventato rapidamente viralissimo sui social ...

Hailey Bieber vende Rhode, il suo brand di skincare e make up, a E.l.f. per un miliardo di dollari

Come scrive msn.com: L’annuncio di Hailey Bieber, fondatrice di Rhode, brand amatissimo dalla Generazione Z: «Sono incredibilmente entusiasta e orgogliosa, ho trovato un innovatore con la mia stessa visione, che vuole un ...

Hailey Bieber vende Rhode per 1 miliardo di dollari: la reazione di Justin

Secondo rumors.it: Justin Bieber celebra il successo della moglie Hailey, che ha venduto Rhode a e.l.f. per un miliardo di dollari ...