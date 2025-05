Hailey Bieber intasca un miliardo di dollari mentre il marito Justin ha debiti per otto milioni

Hailey Bieber ha appena fatto il colpaccio del secolo: il suo marchio di cosmetici Rhode è stato venduto per un miliardo di dollari, portandola nel club esclusivo dei miliardari. Mentre Justin Bieber affronta debiti per otto milioni, la coppia vive una contrapposizione finanziaria inaspettata. Questo scenario evidenzia come l'industria beauty continui a prosperare, anche in tempi incerti. Chi sarà il prossimo a brillare nel mondo della bellezza?

Hailey Bieber entra nel club dei miliardari mentre il marito rischia il tracollo finanziario. Rhode, il marchio di cosmetici da lei fondato nel 2022, è stato venduto a e.l.f. Beauty per una cifra record: un accordo da 1 miliardo di dollari, con 800 milioni subito, in contanti e azioni, e un possibile bonus di altri 200 milioni legato alla crescita nei prossimi tre anni. “Quando ho lanciato @rhode nel 2022, ho sempre avuto grandi sogni per l’azienda e la cosa più importante per me è continuare a portare Rhode in più spazi, luoghi e volti a livello globale”, ha scritto Hailey su Instagram dopo l’annuncio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Hailey Bieber intasca un miliardo di dollari, mentre il marito Justin ha debiti per otto milioni

Dopo settimane di rumors e sospetti di crisi, Justin e Hailey Bieber sembrano aver ritrovato l'armonia.

