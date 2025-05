Haier mostra al Roland Garros il meglio dei suoi elettrodomestici

Al Roland Garros, Haier svela il futuro degli elettrodomestici! In un contesto di innovazione continua, il colosso hi-tech presenta soluzioni smart-home che rivoluzionano l’idea di casa. Tunstall, CEO europeo, evidenzia la strategia di focalizzarsi su pochi brand forti, puntando sul premium con Haier e sull’eleganza italiana con Candy. Scoprire come tecnologia e stile si intrecciano potrebbe essere l’inizio di una nuova era domestica!

In occasione dello Slam francese il colosso hi-tech porta sulla terra rossa di Parigi soluzioni smart-home di ultima generazione. Tunstall, Ceo europeo: “Pochi brand e forti per guadagnare quote di mercato, Haier per il premium e Candy per lo stile italiano”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Haier mostra al Roland Garros il meglio dei suoi elettrodomestici

