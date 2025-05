Hackerato per settimane il cellulare del capo dello staff di Trump

Un attacco informatico che svela le fragilità della sicurezza digitale, persino ai vertici della politica. Il cellulare del capo dello staff di Trump è stato hackato per settimane, con messaggi e telefonate inviati a funzionari di rilievo. In un'epoca in cui la cyber-sicurezza è più cruciale che mai, questo episodio solleva interrogativi inquietanti: chi c'è dietro e quali sono le vere motivazioni? Rimanete aggiornati.

Nelle ultime settimane qualcuno ha inviato messaggi di testo e fatto telefonate a diversi funzionari repubblicani e dirigenti aziendali di rilievo spacciandosi per il capo dello staff del presidente Trump, Susie Wiles. L'Fbi e la Casa Bianca stanno cercando di capire chi c'è dietro l'operazione e qual è l'obiettivo, ma il Bureau sembrerebbe escludere che sia coinvolta una nazione straniera. Wiles ha esortato i suoi contatti a ignorare i messaggi e si è scusata per l'inconveniente. Tuttavia, alcune delle persone contattate hanno interagito con il sosia prima di rendersi conto dell'inganno. Le chiamate e i messaggi di testo non provenivano dal numero di cellulare di Wiles, considerata la più stretta consigliera di Trump, ma la voce sembrava proprio la sua: dall'Amministrazione ipotizzano che sia stata utilizzata l'intelligenza artificiale per riprodurla. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Hackerato per settimane il cellulare del capo dello staff di Trump

La situazione in Libia continua a deteriorarsi, con violenti scontri tra bande armate che hanno ripreso vigore a Tripoli.

