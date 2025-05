Ha rifiutato il mio abbraccio La versione raggelante dell' ex fidanzato che ha ucciso Martina

Una confessione agghiacciante scuote l'Italia: Alessio Tucci ammette di aver ucciso la giovane Martina Carbonaro, respingendo il suo abbraccio. Un dramma che mette in luce un problema sempre più presente tra i giovani: la gestione delle emozioni e delle relazioni. Qual è il confine tra affetto e possessività? La tragica fine di una vita promettente ci invita a riflettere su quanto sia fondamentale educare le nuove generazioni all'amore sano e rispettoso.

"Martina ha rifiutato il mio abbraccio e l'ho colpita di spalle". È questa la confessione che stamattina ha fornito Alessio Tucci, il 18enne accusato di aver ucciso la sua ex fidanzatina 14enne Martina Carbonaro ad Afragola (in provincia di Napoli). Il giovane, assistito dall'avvocato Mario Mangazzo, ha confermato la sua confessione dinanzi al gip Stefania Amodeo, nel corso dell'interrogatorio di convalida del fermo emesso d'urgenza dalla Procura di Napoli Nord. Il 18enne avrebbe colpito almeno 3 volte Martina con un grosso sasso, ritrovato già durante un primo sopralluogo all'interno dell'alloggio diroccato dell'ex custode dello stadio Moccia di Afragola, insieme agli occhiali della ragazza.

Martina Carbonaro, l'avvocato di Alessio Tucci: «L'ha colpita alla testa mentre era di spalle, lei aveva rifiutato un abbraccio»

Un abbraccio negato può scatenare reazioni devastanti, come dimostra il caso di Martina Carbonaro. La violenza è sempre inaccettabile, e questo episodio mette in luce una realtà inquietante: la cultura del consenso è ancora lontana dall'essere acquisita.

Come scrive quotidiano.net: Il 18enne ha risposto alle domande della giudice Amodeo durante l’interrogatorio per la convalida del fermo. “Quando l’ho coperta, non respirava più”. Il legale: “Non c’è stato accanimento” ...

Secondo ansa.it: "Ho tentato di abbracciarla, lei ha rifiutato, era di spalle e l'ho colpita".

msn.com scrive: (Adnkronos) - Martina Carbonaro "ha rifiutato il mio abbraccio e l'ho colpita di spalle". È questa la confessione che stamattina ha fornito Alessio Tucci, il 18enne accusato di aver ucciso la sua ex f ...