Ha detto si Milly Carlucci annuncio clamoroso | chi è il super vip in arrivo a Ballando con le Stelle

Milly Carlucci ha fatto il botto con un annuncio che farà tremare la pista di "Ballando con le stelle"! Presto, un super vip, simbolo dello sport italiano e amatissimo dal pubblico, si unirà ai ballerini. In un periodo in cui i talent show catturano sempre più l'attenzione, questo colpo di scena promette di portare una ventata di freschezza e emozione. Chi sarà? Non perdere l’occasione di scoprirlo!

Un super ospite è pronto a scendere sulla pista da ballo più famosa d'Italia. Dopo settimane di rumors, indiscrezioni e smentite, è finalmente arrivata la conferma che farà esplodere di gioia i fan di uno dei programmi di punta di Rai 1. Ballando con le Stelle si prepara a ospitare una delle figure più iconiche dello sport italiano, un volto amato non solo dagli appassionati di calcio, ma anche dal grande pubblico. La notizia è arrivata durante un'ospitata molto attesa, e ha già acceso l'entusiasmo dei social e degli spettatori. Si tratta di un personaggio che negli ultimi anni è rimasto spesso al centro dell'attenzione mediatica, tra carriera, vita privata e apparizioni televisive.

Ballando con le stelle: scopri i super ospiti di milly carlucci

Venerdì 23 maggio torna “Sognando Ballando con le Stelle” con una semifinale ricca di emozioni e sorprese.

Milly Carlucci: «Sognando Ballando sarà una grande festa, ci sarà anche Francesco Totti». La conduttrice si commuove ricordando i genitori

Lo riporta leggo.it: lei e Arbore sono stati una coppia dal 1985 al 1997. «Questi sono sempre video che ti prendono allo stomaco», ha detto Milly Carlucci dopo avere visto il filmato che parla dei genitori ...

Todaro torna a Ballando, cosa era successo con Milly Carlucci? Avevano litigato?

Riporta donnapop.it: Raimondo Todaro e Milly Carlucci in passato avevano litigato? Cosa è successo davvero e perché il ballerino aveva lasciato Ballando?

Milly Carlucci pensa ad una “scuola” di Ballando in stile Amici

Segnala msn.com: Un'accademia di Ballando con le Stelle in stile Amici di Maria De Filippi? Perché no. Tra le idee di Milly Carlucci ci sarebbe anche questa . Il retroscena sul concorrente chiuso in camerino dopo la s ...