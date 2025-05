Ha adescato una bambina per palpeggiarla | condanna definitiva a 10 anni per un amico di famiglia

Un'ombra si allunga su una comunità apparentemente tranquilla: un amico di famiglia condannato a 10 anni per abusi su una bambina di soli 9 anni. Questo caso mette in luce un trend inquietante, quello della violenza su minori, che continua a colpire silenziosamente. È fondamentale proteggere i più vulnerabili e sensibilizzare su questi crimini, perché la sicurezza dei nostri bambini non ha prezzo. Non possiamo girarci dall'altra parte.

Dieci anni di reclusione con l'accusa di avere adescato una bambina di 9 anni, figlia di una coppia di amici, e averla palpeggiata e baciata. La condanna a carico del 73enne Giuseppe Todaro, di Montallegro, imputato di violenza sessuale ai danni di minore, è diventata definitiva con il sigillo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - "Ha adescato una bambina per palpeggiarla": condanna definitiva a 10 anni per un amico di famiglia

