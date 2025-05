Gyokeres -Napoli è quasi fatta| La rivelazione di Sparnelli | Lo ha scelto Conte

Il Napoli punta in alto e il grande colpo di mercato è Viktor Gyokeres! L'attaccante svedese, scelto da Antonio Conte, promette di rinvigorire l'attacco partenopeo. In un periodo in cui le squadre italiane cercano di tornare protagoniste in Europa, il Napoli fa la sua mossa strategica. Riuscirà Gyokeres a fare la differenza? I tifosi sono già in fermento, pronti per una stagione avvincente!

Il primo, grande colpo del mercato del Napoli ha un nome e un volto: Viktor Gyokeres. L'attaccante svedese dello Sporting Lisbona sarà il nuovo centravanti della squadra di Antonio Conte. L'affare, secondo quanto rivelato dall'ex addetto stampa del Napoli, Massimo Sparnelli, è ormai ai dettagli, tanto che si può considerare virtualmente concluso. La notizia, che infiamma l'ambiente e dà il via a un'estate che si preannuncia stellare, arriva da una fonte di comprovata affidabilità, che ha svelato i retroscena di una trattativa lampo. Viktor Gyokeres nel mirino del Napoli La rivelazione di Sparnelli: "Conte lo ha imposto". 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Gyokeres -Napoli, è quasi fatta| La rivelazione di Sparnelli: "Lo ha scelto Conte"

Mercato Napoli: De Bruyne, David, Gyokeres, Moise Kean, Frattesi (Corsera)

Il mercato del Napoli è in pieno fermento e le voci su nomi prestigiosi come De Bruyne e Frattesi fanno sognare i tifosi.

Cerca Video su questo argomento: Gyokeres Napoli Quasi Fatta Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

CALCIO Napoli, parte il mercato di alto profilo: stop a David, nel mirino Gyokeres; Napoli, Sané e Frattesi dopo De Bruyne e David: il grande rischio della nuova strategia di De Laurentiis; Sparnelli: Napoli vicino a Gyokeres, Conte lo preferisce a David; Gyokeres non è un miraggio De Bruyne in arrivo Manna vuole altri due colpi sul mercato. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

CdM - Il Napoli frena per David e piomba su Gyokeres! Ecco considerato perfetto per il gioco di Conte

Riporta informazione.it: Aria di svolta per il calciomercato azzurro, Manna spinge per accontentare Conte: il bomber arriverebbe dalla Bundesliga Antonio Conte ha scelto di restare sotto al Vesuvio. Dopo un confronto… Leggi ...

Gyokeres non è solo un sogno. Fatta per De Bruyne, Manna punta altri due colpi

Scrive msn.com: Il Napoli sta sondando il calciomercato in attesa di piazzare colpi importanti. Gyokeres non è soltanto un sogno.

Napoli, il nodo attacco: Gyokeres o David, ma c’è anche Guirassy

Da informazione.it: Mentre il Napoli si prepara a una stagione che Antonio Conte vuole sin da ora competitiva, la dirigenza – con Giovanni Manna in prima linea – è alle prese con un dilemma che riguarda il reparto avanza ...