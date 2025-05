Gyokeres Juventus conferme dal Portogallo | bianconeri sulle tracce del bomber dello Sporting! La mossa della dirigenza Ultimissime

La Juventus punta gli occhi su Viktor Gyokeres, il bomber dello Sporting, confermato anche dal Portogallo. In un mercato sempre più competitivo, i bianconeri sembrano voler rinforzare il proprio attacco con un talento in ascesa. La notizia non solo accende le speranze dei tifosi, ma segna anche un trend: la ricerca di giovani promesse nel calcio europeo è in costante aumento. Chi sarà il prossimo colpo di mercato? Restate sintonizzati!

Gyokeres Juventus, bianconeri sulle tracce del bomber! Conferme anche dal Portogallo: cosa filtra sul centravanti dello Sporting. Secondo quanto riportato da Record, anche il calciomercato Juve sarebbe tra le società che hanno chiesto informazioni per Viktor Gyokeres. Il club bianconero non è l’unico ad essersi già mosso per il bomber svedese dello Sporting. Anche il Chelsea, in particolare, avrebbe chiesto informazioni per l’attaccante. Ma non solo. Su Gyokeres sono infatti segnalate anche PSG, Barcellona e Bayern Monaco. La concorrenza, dunque, è già agguerrita per i bianconeri. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gyokeres Juventus, conferme dal Portogallo: bianconeri sulle tracce del bomber dello Sporting! La mossa della dirigenza. Ultimissime

Gyokeres Juventus, i bianconeri sono ancora in corsa per lo svedese: lo Sporting lo farà partire per quella cifra! I dettagli

Viktor Gyokeres, attaccante svedese dello Sporting Lisbona, è al centro di una vivace sessione di mercato.

