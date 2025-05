Guidano con patenti straniere false | non avevano mai preso quella vera

In un contesto di crescente attenzione per la sicurezza stradale, i controlli della polizia stradale di Viterbo si sono rivelati un’arma efficace contro chi tenta di aggirare le regole. Tre conducenti sorpresi a utilizzare patenti straniere false hanno messo in luce un fenomeno preoccupante: l'illegalità alla guida. Questo episodio ci ricorda quanto sia fondamentale il rispetto delle norme per garantire strade più sicure per tutti. Non lasciarti ingannare, la verità è sempre al volante!

Non avevano mai preso la patente, ma guidavano lo stesso. Come? Con titoli stranieri e falsi. Nell'ultimo periodo gli agenti della polizia stradale di Viterbo hanno intensificato i controlli e hanno scoperto e denunciato i tre "furbetti". Dopo averli fermati al volante delle rispettive auto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Guidano con patenti straniere false: non avevano mai preso quella vera

Comunali Genova: chi sono i campioni di preferenze che si ricandidano e dove avevano preso più voti

...scopriremo chi sono i campioni di preferenze che si ricandidano, analizzando gli scrutini precedenti e le zone in cui hanno ottenuto il maggior consenso.

Cerca Video su questo argomento: Guidano Patenti Straniere False Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Guidava con una patente straniera falsa, fermato sulla Messina-Catania e denunciato il conducente di un'autovettura

Riporta msn.com: Guidava con una patente inglese falsa e non era la prima volta. Si tratta di un uomo di nazionalità srilankese di 39 anni sorpreso la scorsa notte alla guida di un’autovettura di grossa ...

Documenti falsi e niente patente. Finisce in cella

Secondo ilgiorno.it: Un cittadino straniero guidava un’auto per le strade del territorio urbano senza aver mai conseguito la patente di guida, senza permesso di soggiorno e con documenti falsi, credendo di farla franca.

Gandino, fabbricavano in casa patenti false per stranieri: due denunciati

ilgiorno.it scrive: Gandino (Bergamo), 21 settembre 2018 - Faceva ottenere la corrispondente patente di guida italiana partendo dall'analogo documento straniero utilizzando però dei documenti falsi. Per questo i ...