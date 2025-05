Guida TV Sky Cinema e NOW | Battleship Venerdi 30 Maggio 2025

Venerdì 30 maggio, preparati a un'intensa serata di emozioni su Sky Cinema Uno HD! "Battleship" ti catapulterà in un'avvincente battaglia tra terra e mare, con effetti speciali mozzafiato. In un periodo in cui le avventure epiche stanno conquistando il grande schermo, questo film si inserisce perfettamente nelle tendenze cinematografiche attuali. Non perderti l’occasione di vivere un'esperienza adrenalinica che tiene il pubblico col fiato sospeso!

Venerdì 30 Maggio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore. Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) propone Battleship, spettacolare film d’azione con Taylor Kitsch, Rihanna e Liam Neeson. In u. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Battleship, Venerdi 30 Maggio 2025

Dal 22 maggio al cinema "La guerra di Cesare" con Fabrizio Ferracane

Dal 22 maggio arriva al cinema "La guerra di Cesare", il nuovo film del regista Sergio Scavio, interpretato da Fabrizio Ferracane.

