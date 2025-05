Guerra Ucraina vertice tra Putin Zelensky e Trump Mosca | “Non deve esserci nessun altro Paese”

Il conflitto in Ucraina entra in una nuova fase con proposte audaci per un vertice trilaterale che coinvolge anche Trump. Mosca esclude terzi, ma il richiamo di Macron alle sanzioni evidenzia l'instabilitĂ geopolitica attuale. Un punto interessante? La presenza di Trump potrebbe cambiare le dinamiche del dialogo tra Russia e Ucraina, rivelando tensioni e opportunitĂ in un contesto globale sempre piĂą complesso. Rimanete sintonizzati!

Mosca esclude la partecipazione di Paesi terzi ai negoziati di Istanbul tra Russia e Ucraina, mentre la Turchia propone un vertice trilaterale con Putin, Zelensky e Trump. Intanto Macron sollecita gli Usa a confermare sanzioni se Mosca dovesse rifiutare il cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Guerra Ucraina, vertice tra Putin, Zelensky e Trump. Mosca: “Non deve esserci nessun altro Paese”

Ucraina, la pace passa da Istanbul. Pressing su Putin, ma Mosca: “L’iniziativa spetta a noi”

La ricerca della pace in Ucraina si concentra su Istanbul, dove i colloqui cruciali potrebbero tenere Vladimir Putin di fronte a Volodymyr Zelensky.

Guerra ucraina, Cremlino: «lieti che Usa capiscano le preoccupazioni su Nato». Una delegazione russa sarà a Istanbul lunedì

Segnala ilmattino.it: Mosca intanto aspetta la riposta di Kiev sulla proposta di colloqui diretti a Istanbul il 2 giugno, ma boccia la richiesta ucraina di consegnare il suo memorandum prima dell'incontro.

Guerra Ucraina, Mosca: «Vertice Putin-Zelensky solo dopo accordi». Poi a Trump: «Interessi Russia sopra ogni cosa»

Come scrive ilmattino.it: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto un vertice a tre con i presidenti statunitense Donald Trump e russo Vladimir Putin, nel tentativo di costringere Mosca ad accettare ...