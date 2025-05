Guerra giudiziaria sui dazi Usa | due tribunali li bloccano la Corte d’appello dà ragione a Trump

Il conflitto giudiziario sui dazi USA si fa serrato: in un'ora, Trump conquista un terreno instabile. Due tribunali si scontrano, creando un clima di incertezza che riflette le tensioni globali nelle politiche commerciali. Interessante notare come questo braccio di ferro non riguardi solo l'ex presidente, ma l'intero sistema economico mondiale. Chi avrà l'ultima parola su una questione così cruciale per il commercio internazionale?

Per ora la spunta il presidente Usa. Il braccio di ferro tra Trump e i giudici sui dazi si è trasformato nel giro di 24 ore in una braccio di ferro tra giudici. Le tariffe di Donald Trump sono “illegali” e vanno bloccati, aveva decretato la United States Court of International Trade di Manhattan. Ma la decisione resta valida per poche ore, fino a quando la Corte di appello non decide di accogliere il ricorso dell’amministrazione che chiedeva una pausa della sentenza. In 24 ore di colpi di scena si consumano le prime battute di quella che si preannuncia una lunga battaglia giudiziaria sulle tariffe, che molto probabilmente arriverà alla Corte Suprema. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Guerra giudiziaria sui dazi Usa: due tribunali li bloccano, la Corte d’appello dà ragione a Trump

Dazi, Trump: “Palla nel campo della Cina”. Casa Bianca: “Presto primi accordi”

Donald Trump adotta una strategia di attesa nella controversia commerciale con la Cina, sottolineando che \

