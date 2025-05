Guerra giudiziaria e giravolta di sentenze | quali dazi restano e quali no

La guerra commerciale tra USA e alleati storici si intensifica, lasciando investitori in stato di allerta. Le recenti sentenze delle corti statunitensi hanno messo in discussione l'idea di stabilit√†. I dazi del 25% su acciaio e alluminio restano in vigore, ma la situazione √® fluida. √ą un momento cruciale per chi opera nei mercati globali: quale sar√† il prossimo colpo di scena? La risposta potrebbe ridefinire le strategie economiche mondiali.

Gli ultimi pronunciamenti delle corti sui dazi USA hanno creato confusione tra gli investitori e a Wall Street. La situazione appare dinamica e in continua evoluzione. I dazi in vigore, al momento, sono quelli del 25 per cento su acciaio e alluminio provenienti da partner storici come Unione Europea, Canada, Messico, Giappone e Corea del Sud. Il 25 per cento resta su auto e parti non conformi al patto commerciale tra USA, Canada e Messico e su prodotti derivati che includono minerali rari, batterie e microchip. ¬† ¬† Riguardo alla Cina, resta il 30 per cento su tutte le merci, incluso un 20 per cento legato alla crisi dell'oppioide fentanyl e un 10 per cento di dazio universale.

Accordo Usa-Cina: dazi ridotti per 90 giorni. Xi: ‚ÄúNon ci sono vincitori in una guerra commerciale‚ÄĚ

Stati Uniti e Cina hanno siglato un accordo per ridurre i dazi doganali aggiuntivi per un periodo di 90 giorni.