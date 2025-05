Guerra festeggia il rinnovo | Orgoglioso di continuare in questa bellissima esperienza Il messaggio dell’attaccante della Juventus Next Gen – FOTO

Guerra si rinnova con la Juventus Next Gen, un segnale forte in un calcio sempre più attento a valorizzare i giovani talenti. Con il suo messaggio sui social, l'attaccante dimostra orgoglio e determinazione. Questo rinnovo non è solo una vittoria personale, ma rappresenta un trend crescente: le società investono su promesse locali per costruire il futuro. Un passo che potrebbe ispirare altri giovani a seguire le sue orme!

Guerra festeggia il rinnovo: il messaggio social dell’attaccante bianconero. Ufficiale il prolungamento con la Juventus Next Gen – FOTO. È ufficiale il rinnovo di Guerra in casa Juventus Next Gen. Sui propri canali social, dopo l’annuncio del club, l’attaccante bianconero ha festeggiato così il prolungamento. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simone Guerra (@simoguerra17) GUERRA – «Ringrazio la società Juventus, il Direttore e tutto lo staff per il rinnovo del contratto. Sono orgoglioso di continuare in questa bellissima esperienza e pronto a dare il massimo come sempre insieme ai miei compagni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Guerra festeggia il rinnovo: «Orgoglioso di continuare in questa bellissima esperienza». Il messaggio dell’attaccante della Juventus Next Gen – FOTO

Metalmeccanici sul piede di guerra: “Se non si riaprono le trattative per il rinnovo del contratto, il 20 giugno sarà sciopero nazionale”

I metalmeccanici sono sul piede di guerra: se entro il 30 maggio non si riapriranno le trattative per il rinnovo del contratto collettivo, sarà proclamato uno sciopero nazionale di otto ore il 20 giugno.

