Guerra di note | il PD Arezzo sfida Menchetti a chi scrive di più

In un'epoca in cui la comunicazione è regina, il PD di Arezzo si lancia in una sfida a colpi di parole con Michele Menchetti, il maestro delle interrogazioni. Mentre il dibattito politico si trasforma in una guerra di note, il rischio di perdere di vista il vero messaggio è concreto. La vera domanda è: chi riuscirà a far sentire la propria voce tra le nuvole di comunicati? Scopri come questa battaglia sta ridisegnando il panorama politico locale!

Da una parte Michele Menchetti, detto anche Il Cartuccia, uno che ti fa più interrogazioni lui che la Guardia di Finanza nel mese di aprile. Dall’altra, il Partito Democratico, che pare abbia scambiato la campagna elettorale per una maratona di comunicati. Il risultato? Un bagno di parole, fogli, PEC, virgole, punti e sbadigli. L’aria è talmente satura di comunicati che la centralina dell’ARPA ha chiesto una pausa. “L’erba cresce, i treni ritardano, ma noi inviamo comunicati!” – recita ormai il nuovo motto del PD aretino, ricamato anche su tovagliette da bar e mutande della festa dell’Unità. Tutto è iniziato quando il PD ha deciso di pigiare sull’acceleratore. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Guerra di note: il PD Arezzo sfida Menchetti a chi scrive di più

