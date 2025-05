Guasto tecnico sulla rete ferroviaria vicino alla stazione di Milano Porta Garibaldi | treni rallentati e cancellati

Un guasto tecnico ha messo in difficoltà la rete ferroviaria vicino a Milano Porta Garibaldi, con ritardi fino a 40 minuti per l'alta velocità e cancellazioni per i treni regionali. Questo episodio mette in luce la vulnerabilità dei trasporti oggi, un tema caldo in un’epoca in cui il viaggio sostenibile è sempre più al centro del dibattito. La puntualità dei treni è fondamentale: chi si ferma per un guasto può influenzare l'intero sistema!

La circolazione dei treni in arrivo alla stazione di Milano Porta Garibaldi risulta rallentata a causa di un guasto tecnico che è stato da poco risolto dai tecnici di Rfi. L'alta velocità potrebbe subire ritardi fino a 40 minuti, mentre i Regionali potrebbero registrare cancellazioni e variazioni.

