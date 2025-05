Guasto sulla Ferrara-Ravenna Bloccati i treni ore di disagi e ritardi Passeggeri ’calati’ con le scalette

Disagi ferroviari in crescita! Oggi, un guasto sulla linea Ferrara-Ravenna ha bloccato i treni e creato ore di ritardi per i passeggeri, costretti a scendere con le scalette. Un episodio che evidenzia la fragilità del nostro sistema di trasporti, sempre più sotto pressione. In un'epoca in cui l'efficienza è fondamentale, eventi come questi devono farci riflettere: siamo pronti a investire nel futuro della mobilità?

Cronaca di una giornata di sventure. Ferroviarie. Attorno all’ora di pranzo, sulla linea di Rfi (convoglio Tper) che collega Ferrara a Ravenna è successo qualcosa che i quaranta passeggeri a bordo del mezzo ricorderanno per lungo tempo. Il pantografo si stacca di colpo all’altezza dell’ultimo convoglio del treno. Sbatte contro il vetro, mentre una parte resta fissata sul tetto. Il finestrino del convoglio non si rompe, fortunatamente. Sennò, con ogni probabilità, staremmo scrivendo una storia diversa. Resta, però, la grande paura fra i passeggeri che si sono visti l’arnese da cui passa l’elettricità per muovere il treno, cadere dall’altro e colpire violentemente il ‘corpo’ del mezzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Guasto sulla Ferrara-Ravenna. Bloccati i treni, ore di disagi e ritardi. Passeggeri ’calati’ con le scalette

Per la presenza di un ordigno bellico risalente alla Seconda guerra mondiale, la circolazione ferroviaria tra Ravenna e Ferrara sarà sospesa domenica 25 maggio, dalle 9 alle 11.

