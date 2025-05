Guardiola fa spesa in casa del Milan | il rossonero va via per 70 milioni

Pep Guardiola si prepara a un nuovo colpo da maestro: un top player del Milan potrebbe lasciare il rossonero per 70 milioni. Mentre il club milanese si concentra sulla costruzione della squadra del futuro, questa mossa non è solo un affare economico, ma un segnale chiaro di ambizione e rivoluzione. La finestra di mercato si infiamma e i tifosi attendono con trepidazione il prossimo grande nome. Chi sarà il protagonista di questa nuova era?

Il Milan si tuffa nel mercato. Un top player rossonero può andare via e sbarcare alla corte di Guardiola: in cassa entrano 70 milioni. Procede a pieno ritmo l’opera di costruzione del Milan targato 202526. E’ infatti giunto alla svolta decisiva il casting volto ad individuare l’erede di Sergio Conceicao, salutato ufficialmente ieri: il neo direttore sportivo Igli Tare, nelle scorse ore, ha incassato il pieno gradimento di Massimiliano Allegri mettendo sul piatto un biennale (con opzione per ulteriori 2 anni) a 5.5 milioni più bonus. L’accordo è ormai in vista e le parti, durante il colloquio, hanno avuto modo di parlare anche del mercato e delle prossime operazioni. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Guardiola fa spesa in casa del Milan: il rossonero va via per 70 milioni

Milan, Guardiola vuole Reijnders entro inizio giugno: a 75 milioni di euro l'affare può andare in porto

Milano si prepara a un colpo di mercato: Guardiola desidera Tijjani Reijnders entro inizio giugno, con una valutazione di 75 milioni di euro.

Cerca Video su questo argomento: Guardiola Fa Spesa Casa Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Reijnders ceduto come Tonali: c’è già la data dell’addio al Milan; Casting durante la spesa | fa tappa a Mestre We are Famila on the road. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Juventus, Guardiola fa spesa alla Continassa: triplo obiettivo e 70 milioni | CM.IT

Si legge su calciomercato.it: che comunque non è il solo in casa bianconera a essere finito nei radar del tecnico dei ‘Citizens’. Guardiola infatti sta sondando il terreno anche per Di Gregorio tra i pali, oltre al baby ...

Vieni al posto di Rodri: Guardiola fa spesa in Serie A | Offerta mostruosa del City

Lo riporta interdipendenza.net: Pep Guardiola è, però, alle prese con la grave assenza di Rodri. Il regista spagnolo si è infortunato un mese fa, riportando la rottura del legamento crociato che lo costringerà a saltare la stagione ...

Il Piace fa spesa in casa delle avversarie: il borsino biancorosso

Scrive ilpiacenza.it: Certe le conferme di capitan Silva e di Corradi, che hanno riabbracciato il biancorosso soltanto un anno fa, sono stati appena ... stando ai rumors sta facendo spesa dalle avversarie dell'ultimo ...