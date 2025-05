Guarda LAFC vs Club América | Streaming in diretta per la Coppa del Mondo Club FIFA

Il grande match tra LAFC e Club América non è solo una partita: è l'opportunità di scrivere la storia nella Coppa del Mondo FIFA Club. Con il club León squalificato, il vincitore avrà la chance di sfidare giganti come Chelsea e Flamengo. Non perdere l'occasione di vivere un evento che promette emozioni forti e colpi di scena. Preparati a tifare e scoprire chi conquisterà il prestigioso posto!

Guarda Lafc vs América per scoprire da quale parte guadagnerà un posto nella Coppa del Mondo FIFA Club a 32 squadre. Il vincitore sostituisce il club León, squalificato dal torneo a causa delle regole di proprietà multi-club della FIFA. Inserneranno nel Gruppo D insieme a Chelsea, Flamengo ed ES Tunisi. Questa guida spiega come guardare LAFC vs Club América online tramite live streaming, in TV e da qualsiasi luogo con una VPN. Informazioni chiave. • Data: Sabato 31 maggio 2025 • Tempo di kick-off: 19.30 ET 12.30pm BST (1 giugno) • Luogo: BMO Stadium, Los Angeles • TV e streaming: Dazn (globale) • Guarda da qualsiasi luogo: Prova NordVPN senza rischi Posso guardare gratuitamente LaFC vs Club América?.

? FIFA CLUB WORLD CUP 2025: Inter e Juve! ? | Mediaset - Ogni Giorno la Partita Migliore

Il countdown è ufficialmente iniziato per il FIFA Club World Cup 2025! Nella notte del 15 giugno, l'Hard Rock Stadium di Miami accoglierà la sfida tra Inter Miami e Al Ahly, segnando l'inizio di un evento globale.

