Guarcino Pietro Ricci Acqua Filette nel capitale dell' azienda di Wellness Holding

La recente acquisizione del 49% di Acqua Filette da parte di Wellness Holding segna un passo significativo per il wellness italiano. Gli imprenditori della Ciociaria si fanno notare, unendo tradizione e innovazione nel settore delle acque minerali. Questo trend di sinergia tra qualità locale e visione industriale potrebbe ridefinire il panorama del benessere, rendendo l'Italia un punto di riferimento nel mercato globale. Rimanete sintonizzati per scoprire come questo connubio evolverà!

Gli imprenditori del nord della Ciociaria sempre più sugli scudi. E' di queste ore la notizia riportata da Il Sole 24 Ore che Wellness Holding ha acquisito una partecipazione del 49% in Acqua Filette, segnando l'inizio di una partnership strategica a forte vocazione industriale, basata su una.

Technogym, Alessandri scommette sull’acqua: patto del benessere con Filette

Technogym Alessandri punta sull'acqua, un elemento fondamentale per il benessere. In partnership con Filette, l'azienda scommette su un trend in crescita: le acque minerali d'alta gamma, ormai protagoniste nei ristoranti e hotel di lusso.

Spirit, la nuova bottiglia di Acqua Filette. Pietro Ricci: “Ci siamo ispirati ai gin inglesi”

Come scrive allfoodsicily.it: Filette, una tra le più pure acque oligominerali al mondo, sgorga limpida dalla sorgente di Guarcino (Fr) a 900 metri di altezza ... nei migliori hotel. Pietro Ricci, Ceo di Acqua Filette Incontriamo ...