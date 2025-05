Gruppo armato saccheggia forniture mediche a Gaza denuncia l' Onu

Un episodio allarmante si aggiunge a una crisi umanitaria già drammatica: un gruppo armato ha saccheggiato forniture mediche essenziali a Gaza. La denuncia dell’Onu mette in luce l'urgente necessità di proteggere gli aiuti umanitari in una regione martoriata. Questo attacco non è solo un assalto alle risorse, ma un colpo letale alla speranza di milioni di persone in cerca di cure. L’umanità non può rimanere indifferente.

Un "gruppo armato" ha saccheggiato oggi grandi quantità di forniture mediche a Gaza. E' l'ultima denuncia dell' Onu, secondo quanto riferisce il portavoce. "Oggi, un gruppo di individui armati ha fatto irruzione nei magazzini di un ospedale da campo a Deir el-Balah, saccheggiando grandi quantità di attrezzature mediche, forniture, medicinali e integratori alimentari destinati ai bambini malnutriti", ha detto Stephane Dujarric, portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gruppo armato saccheggia forniture mediche a Gaza, denuncia l'Onu

