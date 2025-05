Grugliasco Fernanda Di Nuzzo morta in ospedale dopo diverse coltellate all’addome dal marito vicina | Ho rischiato anche io di morire – VIDEO

Un dramma che scuote Grugliasco e l'Italia intera: Fernanda Di Nuzzo, 61 anni, è morta in ospedale dopo un brutale attacco da parte del marito. Questo caso riaccende il dibattito sulla violenza di genere, che continua a colpire troppe donne nel nostro Paese. La testimonianza di una vicina, che ha rischiato la vita, ci invita a riflettere: quanto è urgente agire per fermare questa spirale di violenza?

Pasquale Piersanti, 61 anni, marito della vittima, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Rivoli con l’accusa di omicidio È morta in ospedale Fernanda Di Nuzzo, la 61enne massacrata di coltellate all’addome dal marito Pasquale Piersanti nel tardo pomeriggio di mercoledì 28 maggi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Grugliasco, Fernanda Di Nuzzo morta in ospedale dopo diverse coltellate all’addome dal marito, vicina: “Ho rischiato anche io di morire” – VIDEO

Fernanda Di Nuzzo, morta la donna accoltellata dal marito a Grugliasco: Pasquale Piersanti l'ha colpita in casa davanti alla figlia. Lei ha tentato di fuggire e ha chiesto aiuto

Tragedia a Grugliasco: Fernanda Di Nuzzo, la donna di 61 anni, ha perso la vita dopo essere stata accoltellata dal marito, Pasquale Piersanti, davanti alla figlia.

Fernanda Di Nuzzo non ce l'ha fatta: morta in ospedale la maestra d'asilo accoltellata dal marito Pasquale Piersanti davanti alla figlia

Chi era Fernanda Di Nuzzo, la maestra d’asilo di Grugliasco uccisa dal marito davanti alla figlia

Femminicidio a Grugliasco, Fernanda Di Nuzzo uccisa in casa dal marito

