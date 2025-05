Gricignano di Aversa | la Consulta delle Attività Produttive prende forma

A Gricignano di Aversa si accende l’innovazione! Con il secondo incontro del ciclo “Crescita del Tessuto Produttivo”, la Consulta delle Attività Produttive sta prendendo forma, alimentando un dibattito cruciale per lo sviluppo economico locale. Questo evento non solo riflette un impegno collettivo verso la ripresa post-pandemia, ma sottolinea anche quanto sia fondamentale unire forze e idee per costruire un futuro prospero. Non perdere i prossimi appuntamenti!

Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolto con successo il secondo incontro del ciclo "Crescita del Tessuto Produttivo", tenutosi nell'aula consiliare "Emerico Buonanno" di piazza Municipio. L'iniziativa, promossa dalla Consigliera comunale Maddalena Licciardiello, delegata alle Attività Produttive, con il supporto del Sindaco Vittorio Lettieri e in collaborazione con la rivista Direzione Impresa Magazine, si propone di gettare le basi per la costituzione della Consulta delle Attività Produttive. La Consulta si configura come uno strumento strategico per il dialogo tra istituzioni e imprese, mirato a offrire formazione mirata, servizi essenziali, proposte di sviluppo digitale e soluzioni concrete a sostegno delle attività produttive locali.